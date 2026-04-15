Musique & Paysage, 4 ruelle du gallo Herbeville, Herbeville

Musique & Paysage Samedi 6 juin, 13h30 4 ruelle du gallo Herbeville Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

La recontre s’inscrit dans le projet « Musique et paysage » de l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles, qui a pour objectif de créer des liens entre les habitants du territoire par des rencontres liant compréhension du paysage et événements musicaux.

Déroulement de l’événement du 6 Juin :

13h30 – 14h45 autour de Herbeville (78) : Observation du paysage et de ses liens avec l’agriculture commentée par Joel Michelin, maître de conférence à AgroParisTech, et Damien Bignon agriculteur bio (possibilité de pique-niquer sur place avant 13h30)

15h – 15h30 à la Chocolaterie Colas (21bis, bd Paul Bart, Maule 78) : témoignages d’agriculteurs sur leur perception des paysages et de leurs évolutions dans le territoire au cours des ans.

15h30 – 16h30 : Oeuvres musicales du 18eme au 20eme siècle évoquant la nature (airs de Mendelssohn, Berlioz, Faure, Debussy, Poulenc, interprétés par la soprano Anne Guillerand accompagnée au piano)

16h30 : Goûter offert par la chocolaterie et échanges avec les intervenants.

4 ruelle du gallo Herbeville 78580 herbeville 5 ruelle gallo Herbeville 78580 Yvelines Île-de-France

Paysages agricoles – chant lyrique et piano – saveur de chocolat musique paysages saveur

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