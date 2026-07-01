AGENDA · Carisey
Musique sacrée des temps présents Récital « One Man show » Carisey
mercredi 15 juillet 2026 · Carisey
Informations pratiques
Carisey
Musique sacrée des temps présents Récital « One Man show »
Eglise de Carisey Carisey Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Musique sacrée des temps présents Récital « One Man Show » .
Eglise de Carisey Carisey 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 46 44
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English : Musique sacrée des temps présents Récital « One Man show »
L’événement Musique sacrée des temps présents Récital « One Man show » Carisey a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois