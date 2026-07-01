Informations pratiques

Carisey

Musique sacrée des temps présents Récital « One Man show »

Eglise de Carisey Carisey Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Musique sacrée des temps présents Récital « One Man Show » .

Eglise de Carisey Carisey 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 75 46 44

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English : Musique sacrée des temps présents Récital « One Man show »

L’événement Musique sacrée des temps présents Récital « One Man show » Carisey a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois