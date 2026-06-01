Musique soul avec le chœur de chambre Palissander d’Afrique du Sud!, Centre ville de Montry, Montry

Musique soul avec le chœur de chambre Palissander d’Afrique du Sud! Dimanche 21 juin, 20h00 Centre ville de Montry Seine-et-Marne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Musique soul avec le chœur de chambre Palissander d’Afrique du Sud!

Découvrez Palissander, l’un des plus prestigieux chœurs de chambre d’Afrique du Sud, à Paris !

Dans le cadre de leur tournée internationale, le Chœur de Chambre Palissander donnera plusieurs concerts en Europe, notamment à Notre-Dame de Paris, à la Sagrada Família de Barcelone, au monastère de Montserrat en Espagne et lors du Festival International de Chœurs de Provence et d’Aveyron 2026.

Ce chœur amateur indépendant, de renommée internationale, a été fondé en 1992. Il s’est produit avec succès au Canada, en Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas, au Kenya, en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, en Estonie, en Finlande et au Portugal.

Le chœur a pour vocation de créer une musique qui touche l’âme et émeut le public. Il propose des programmes articulés autour de thèmes centraux, créant ainsi des expériences partagées avec les spectateurs. Cette approche thématique permet de donner une cohérence à un répertoire extrêmement diversifié.

Lors de leur tournée internationale de 2026, le chœur explorera plusieurs thèmes. Dans le cadre de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, il a sélectionné des œuvres musicales abordant les thèmes de la restauration et de la reconstruction. L’œuvre phare s’inspire d’extraits du discours prononcé par l’ancien président Nelson Mandela lors de son investiture à la présidence de la République démocratique d’Afrique du Sud, où il affirmait que le temps de construire était arrivé.

À travers le thème de « Terre sacrée », le chœur célébrera également le centenaire de la mort d’Antoni Gaudí, ainsi que l’achèvement des principaux éléments architecturaux de la Sagrada Família. Sa musique reflétera l’héritage de Gaudí, qui a transformé l’architecture en une expérience immersive inspirée par la nature. Si « Terre sacrée » fait référence à la Sagrada Família comme à une terre sacrée, elle nous invite aussi tous à nous reconnecter à notre véritable nature : chacun de nous est une terre sacrée.

Si vous recherchez une musique qui touche l’âme, ne manquez pas ce concert !

https://www.facebook.com/p/Palissander-Chamber-Choir-100063589631490/

Centre ville de Montry Avenue de la mairie 77450 Montry Montry 77450 Seine-et-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/p/Palissander-Chamber-Choir-100063589631490/ »}]

Musique soul avec le chœur de chambre Palissander d’Afrique du Sud!

©Palissander Chamber Choir