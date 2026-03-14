Musique sur Mer en 2026 Montreuil-sur-Mer
Musique sur Mer en 2026 Montreuil-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Musique sur Mer en 2026
Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Un nouveau rendez-vous
Samedi 20 juin de 17h à 23h
Place du Général de Gaulle Montreuil
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Dans le cadre de la Fête de la Musique
Proposé et organisé par Benoît Pley et l’Union Commerciale Montreuilloise
Une scène & trois groupes pour célébrer la fête de la musique, en plus des animations que chaque bar-restaurant souhaitera programmer comme les années précédentes grâce au soutien de la Ville de Montreuil sur Mer.
Renseignements sur https://bemm.fr/
Crédit UCM .
Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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L’événement Musique sur Mer en 2026 Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-10 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer