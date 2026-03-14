Musique sur Mer en 2026

Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Un nouveau rendez-vous

Samedi 20 juin de 17h à 23h

Place du Général de Gaulle Montreuil

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Dans le cadre de la Fête de la Musique

Proposé et organisé par Benoît Pley et l’Union Commerciale Montreuilloise

Une scène & trois groupes pour célébrer la fête de la musique, en plus des animations que chaque bar-restaurant souhaitera programmer comme les années précédentes grâce au soutien de la Ville de Montreuil sur Mer.

Renseignements sur https://bemm.fr/

Crédit UCM .

Place du Général de Gaulle Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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English :

L’événement Musique sur Mer en 2026 Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-10 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer