Musique sur un plateau La Plage Coudeville-sur-Mer
Musique sur un plateau La Plage Coudeville-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.
Coudeville-sur-Mer
Musique sur un plateau
La Plage Aire de pique-nique à la Plage Coudeville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 21:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Marché estival-restauration sur place
Groupe musical DEEPER-MEN .
La Plage Aire de pique-nique à la Plage Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 60 01 accueil@mairie-coudevillesurmer.fr
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English : Musique sur un plateau
L’événement Musique sur un plateau Coudeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer
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