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Musique sur un plateau La Plage Coudeville-sur-Mer

Musique sur un plateau La Plage Coudeville-sur-Mer

Musique sur un plateau La Plage Coudeville-sur-Mer mercredi 5 août 2026.

Lieu : La Plage

Adresse : Aire de pique-nique à la Plage

Ville : 50290 Coudeville-sur-Mer

Département : Manche

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Coudeville-sur-Mer

Musique sur un plateau

La Plage Aire de pique-nique à la Plage Coudeville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 21:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Marché estival-restauration sur place
Groupe musical AVIS II TEMPÊTE   .

La Plage Aire de pique-nique à la Plage Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 60 01  accueil@mairie-coudevillesurmer.fr

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English : Musique sur un plateau

L’événement Musique sur un plateau Coudeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer

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