Musique sur un plateau La Plage Coudeville-sur-Mer

Coudeville-sur-Mer

Musique sur un plateau

La Plage Aire de pique-nique à la Plage Coudeville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Musique sur un Plateau-Marché estival-restauration sur place

Groupe musical WHY NOTES .

La Plage Aire de pique-nique à la Plage Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 60 01 accueil@mairie-coudevillesurmer.fr

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English : Musique sur un plateau

L’événement Musique sur un plateau Coudeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer