Informations pratiques

Coudeville-sur-Mer

Marché de l’été de Coudeville plage

AIRE DE PIQUE-NIQUE Coudeville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 08:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Marché d’Été des Créateurs et VDI

Venez partager un moment de convivialité dans une ambiance chaleureuse et pleine de bonne humeur !

Aire de pique-nique de Coudeville-sur-Mer

Dans un cadre unique, à deux pas de la mer

Les créateurs, artisans et VDI des Emplettes Manchoises vous donnent rendez-vous pour découvrir leurs univers et mettre à l’honneur le savoir-faire normand.

Au programme

* Créations artisanales

* Produits originaux

* Rencontres et échanges

* Une journée placée sous le signe de la convivialité

Organisé par Les Emplettes Manchoises, cet événement a pour vocation de faire connaître et valoriser les talents de notre belle région.

Nous vous attendons nombreux pour soutenir nos créateurs et partager un agréable moment en famille ou entre amis !

Renseignements 06.33.32.59.96 .

AIRE DE PIQUE-NIQUE Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96 lesemplettesmanchoises@gmail.com

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English : Marché de l’été de Coudeville plage

L’événement Marché de l’été de Coudeville plage Coudeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Granville Terre et Mer