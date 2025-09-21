Musique symphonique Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine Place Jules Ferry Bressuire

Musique symphonique Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine Place Jules Ferry Bressuire samedi 17 janvier 2026.

Musique symphonique Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

À l’heure où Jean-François Heisser, pianiste émérite et directeur musical de l’OCNA, s’apprête à passer la main, il s’entoure de pianistes virtuoses de renommée internationale pour célébrer son instrument roi. Au programme de ce Pianos à cœurs la mythique Symphonie n°8 de Schubert, Poulenc, Beethoven et une création mondiale !

À partir de 8 ans. .

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr

English : Musique symphonique Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine

German : Musique symphonique Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine

Italiano :

Espanol : Musique symphonique Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine

L’événement Musique symphonique Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine Bressuire a été mis à jour le 2025-09-21 par OT Bocage Bressuirais