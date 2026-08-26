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Musique : une vente aux enchères à ne pas manquer !

jeudi 10 septembre 2026

Musique : une vente aux enchères à ne pas manquer !

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Département
Paris

Le Crédit Municipal de Paris organise une vente aux enchères dédiée aux
instruments de musique jeudi 10 septembre à 10h. Cette vente réunira une
sélection d’objets susceptibles d’intéresser un public amateurs de beaux
instruments : des guitares Fender, Gibson, Ibanez, Godin, Philip
Kubicki, Epiphone, Gretsch, Masaru Kohno et Juan Hernandez, une
harpe Camac, des mandolines, des violons et archets, des flûtes
traversières Yamaha, des hautbois et des saxophones Selmer.

COMMENT PARTICIPER ?

1. Consultez le catalogue de la vente.
2. Venez découvrir les lots lors de l’exposition mercredi 9 septembre de 9h à 17h.
3. Enchérissez en salle, en ligne sur Interencheres ou par ordre d’achat.

Guide des enchères

Avis aux mélomanes et collectionneurs : le Crédit Municipal de Paris met aux enchères une sélection d’instruments de musique, jeudi 10 septembre à 10h. Une vente à ne pas manquer pour dénicher de belles pièces et peut-être repartir avec l’instrument de ses rêves.
Le jeudi 10 septembre 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-10T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T12:00:00+02:00

 
https://www.creditmunicipal.fr/ventes-aux-encheres/catalogue-des-ventes/260910000/ https://www.facebook.com/creditmunicipaldeparisventes/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/creditmunicipaldeparisventes/?locale=fr_FR Vente retransmise en direct sur Interenchères Vente retransmise en direct sur Interenchères


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