Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux Les Terres-de-Chaux
mercredi 15 juillet 2026 · Les Terres-de-Chaux
Informations pratiques
Les Terres-de-Chaux
Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux
Maison forte de neuvier Les Terres-de-Chaux Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Un concert en matinée pour les randonneurs mais pas uniquement… Que vous soyez marcheurs ou non, venez profiter du cadre insolite de la Maison Forte de Neuvier avec votre pique-nique. Le piano et les vents vous feront poursuivre votre balade avec Rossini, Donizetti… .
Maison forte de neuvier Les Terres-de-Chaux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux
L’événement Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux Les Terres-de-Chaux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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