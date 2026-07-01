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AGENDA · Les Terres-de-Chaux

Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux Les Terres-de-Chaux

mercredi 15 juillet 2026 · Les Terres-de-Chaux

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Maison forte de neuvier
Ville
25190 Les Terres-de-Chaux
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Les Terres-de-Chaux

Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux

Maison forte de neuvier Les Terres-de-Chaux Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Un concert en matinée pour les randonneurs mais pas uniquement… Que vous soyez marcheurs ou non, venez profiter du cadre insolite de la Maison Forte de Neuvier avec votre pique-nique. Le piano et les vents vous feront poursuivre votre balade avec Rossini, Donizetti…   .

Maison forte de neuvier Les Terres-de-Chaux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux

L’événement Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux Les Terres-de-Chaux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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