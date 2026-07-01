Informations pratiques

Les Terres-de-Chaux

Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux

Maison forte de neuvier Les Terres-de-Chaux Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Un concert en matinée pour les randonneurs mais pas uniquement… Que vous soyez marcheurs ou non, venez profiter du cadre insolite de la Maison Forte de Neuvier avec votre pique-nique. Le piano et les vents vous feront poursuivre votre balade avec Rossini, Donizetti… .

Maison forte de neuvier Les Terres-de-Chaux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux

L’événement Musiques à Saint’Hipp Aubades pour randonneurs et simples curieux Les Terres-de-Chaux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER