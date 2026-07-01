Informations pratiques

Indevillers

Musiques à Saint’Hipp Concert de la Chorale éphémère

Eglise Indevillers Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Depuis plus de 10 ans, le festival propose de participer à une chorale éphémère. Cette année, une cinquantaine d’amateurs sont partants et seront dirigés par Margit Schmidlet, cheffe de chœur professionnelle. .

Eglise Indevillers 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Musiques à Saint’Hipp Concert de la Chorale éphémère

L’événement Musiques à Saint’Hipp Concert de la Chorale éphémère Indevillers a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER