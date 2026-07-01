Musiques à Saint’Hipp Concert de la Chorale éphémère Indevillers
vendredi 17 juillet 2026 · Indevillers
Informations pratiques
Indevillers
Musiques à Saint’Hipp Concert de la Chorale éphémère
Eglise Indevillers Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Depuis plus de 10 ans, le festival propose de participer à une chorale éphémère. Cette année, une cinquantaine d’amateurs sont partants et seront dirigés par Margit Schmidlet, cheffe de chœur professionnelle. .
Eglise Indevillers 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Musiques à Saint’Hipp Concert de la Chorale éphémère
L’événement Musiques à Saint’Hipp Concert de la Chorale éphémère Indevillers a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER