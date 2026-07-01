Informations pratiques

Fessevillers

Musiques à Saint’Hipp Humel vs Beethoven Rivalités à Vienne

Eglise Fessevillers Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Ce concert évoque l’ambiance des concerts de musique de chambre dans les jardins et salons de Vienne au début du XIXème siècle. À cette époque l’autrichien Hummel entretient avec Beethoven une amitié houleuse faite d’admiration et de rivalités. Ce programme met à l’honneur ces deux compositeurs et notamment le grand septuor pour cordes et vents de Beethoven. .

Eglise Fessevillers 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Musiques à Saint’Hipp Humel vs Beethoven Rivalités à Vienne

L’événement Musiques à Saint’Hipp Humel vs Beethoven Rivalités à Vienne Fessevillers a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER