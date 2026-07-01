UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montjoie-le-Château

Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien Montjoie-le-Château

jeudi 16 juillet 2026 · Montjoie-le-Château

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Chapelle
Ville
25190 Montjoie-le-Château
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Montjoie-le-Château

Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien

Chapelle Montjoie-le-Château Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Retrouvez cet incontournable moment musical autour des œuvres instrumentales de Jean-Sébastien Bach, dans le cadre authentique et serein de la Chapelle de Montjoie-le-Château.   .

Chapelle Montjoie-le-Château 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien

L’événement Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien Montjoie-le-Château a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

À voir aussi à Montjoie-le-Château (Doubs)