Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien Montjoie-le-Château
jeudi 16 juillet 2026 · Montjoie-le-Château
Informations pratiques
Montjoie-le-Château
Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien
Chapelle Montjoie-le-Château Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Retrouvez cet incontournable moment musical autour des œuvres instrumentales de Jean-Sébastien Bach, dans le cadre authentique et serein de la Chapelle de Montjoie-le-Château. .
Chapelle Montjoie-le-Château 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien
L’événement Musiques à Saint’Hipp Une heure avec Jean Sébastien Montjoie-le-Château a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER