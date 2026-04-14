Musiques actuelles en scène #2, Salle du Vieux marché, Jouy-en-Josas

Musiques actuelles en scène #2 Mercredi 20 mai, 19h00 Salle du Vieux marché Yvelines

Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T19:00:00+02:00 – 2026-05-20T20:30:00+02:00

Les ateliers de Musiques Actuelles Amplifiées ont pour vocation de créer de la musique originale, de forger un langage commun entre musiciens, de développer l’identité sonore propre à chaque groupe, d’explorer une grande diversité de styles et de préparer des prestations scéniques vivantes et abouties.

Chaque soir, la salle se métamorphose pour accueillir des performances aussi variées qu’inspirées. L’énergie brute du rock côtoie le groove syncopé du funk, la douceur des ballades s’entrelace aux pulsations de la pop, jusqu’aux textures électroniques les plus contemporaines.

Les concerts, mêlant reprises, arrangements et compositions originales, mobilisent toutes les disciplines du département MAA — guitare, basse électrique, chant, piano, batterie — et s’enrichissent de la Musique Assistée par Ordinateur, ainsi que d’instruments à vent ou à cordes.

Coordination : Fabien Saussaye

Salle du Vieux marché Place de la Marne, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Les Metz Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.versaillesgrandparc.fr/189/conservatoire/le-conservatoire/saison-artistique/reservation-de-spectacles.htm »}]

par les ateliers de musiques actuelles concert musiques actuelles

Versailles Grand Parc // Quentin Fourgeot