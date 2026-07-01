Musiques au château Rue du Château Bissy-sur-Fley

Informations pratiques

Bissy-sur-Fley

Musiques au château

Rue du Château Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Venez découvrir Nora Strik, chanteuse soul influencée par le jazz, le blues et le funk, dans le cadre de Musiques au Château.

2 soirs , 2 ambiances dans le décor du Château Pontus de Tyard à Bissy-sur-Fley. .

Rue du Château Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ccscc.fr

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English : Musiques au château

L’événement Musiques au château Bissy-sur-Fley a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)