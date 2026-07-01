Musiques au château Rue du Château Bissy-sur-Fley
samedi 11 juillet 2026 · Rue du Château · Bissy-sur-Fley
Informations pratiques
Bissy-sur-Fley
Musiques au château
Rue du Château Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Ambiance DJ au château avec trois artistes aux univers variés entre house, funk et groove. .
Rue du Château Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ccscc.fr
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English : Musiques au château
L’événement Musiques au château Bissy-sur-Fley a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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