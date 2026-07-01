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AGENDA · Bissy-sur-Fley

Musiques au château Rue du Château Bissy-sur-Fley

samedi 11 juillet 2026 · Rue du Château · Bissy-sur-Fley

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Château Pontus de Tyard
Ville
71460 Bissy-sur-Fley
Département
Saône-et-Loire
Tarif
13 13 13 Tarif réduit Tarif réduit

Bissy-sur-Fley

Musiques au château

Rue du Château Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Ambiance DJ au château avec trois artistes aux univers variés entre house, funk et groove.   .

Rue du Château Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   tourisme@ccscc.fr

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English : Musiques au château

L’événement Musiques au château Bissy-sur-Fley a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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