Musiques en mai-diathèques Atelier découverte du Kamele N’Goni Médiathèque de Cambo Cambo-les-Bains
Musiques en mai-diathèques Atelier découverte du Kamele N’Goni Médiathèque de Cambo Cambo-les-Bains mercredi 20 mai 2026.
Cambo-les-Bains
Musiques en mai-diathèques Atelier découverte du Kamele N’Goni
Médiathèque de Cambo 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre de Musique en Mai-diathèques.
Jerôme FORSANS, luthier animera un atelier découverte du Kamele N’goni.
A partir de 10 ans .
Médiathèque de Cambo 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musiques en mai-diathèques Atelier découverte du Kamele N’Goni
L’événement Musiques en mai-diathèques Atelier découverte du Kamele N’Goni Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Cambo les Bains
À voir aussi à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier travail du cuir Association Orratzetik Hari Cambo-les-Bains 5 mai 2026
- L’Atelier Découverte de la Ferme Kultur Piment Ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains 5 mai 2026
- Atelier Relaxation et Voyage sonore Ferme Harizkazuia Cambo-les-Bains 7 mai 2026
- Atelier travail du cuir Association Orratzetik Hari Cambo-les-Bains 7 mai 2026
- Les 1 an du bar Chez Claudine Chez Claudine Cambo-les-Bains 7 mai 2026