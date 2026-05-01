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Musiques en mai-diathèques Atelier découverte du Kamele N’Goni Médiathèque de Cambo Cambo-les-Bains

Musiques en mai-diathèques Atelier découverte du Kamele N’Goni Médiathèque de Cambo Cambo-les-Bains

Musiques en mai-diathèques Atelier découverte du Kamele N’Goni Médiathèque de Cambo Cambo-les-Bains mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Cambo

Adresse : 14 Avenue de la Mairie

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Musiques en mai-diathèques Atelier découverte du Kamele N’Goni

Médiathèque de Cambo 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Dans le cadre de Musique en Mai-diathèques.
Jerôme FORSANS, luthier animera un atelier découverte du Kamele N’goni.
A partir de 10 ans   .

Médiathèque de Cambo 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70 

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English : Musiques en mai-diathèques Atelier découverte du Kamele N’Goni

L’événement Musiques en mai-diathèques Atelier découverte du Kamele N’Goni Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Cambo les Bains

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