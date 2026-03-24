Musiques en Tonnerrois Tonnerre
Musiques en Tonnerrois Tonnerre jeudi 27 août 2026.
Musiques en Tonnerrois
Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-27
Festival de musique de chambre à Tonnerre, Maulnes, Mélisey et Rugny. Au programme création, concerts, conférence, atelier, before, promenade, pique-nique et after. .
Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 99 63 96 reservations@musiquesentonnerrois.com
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English : Musiques en Tonnerrois
L’événement Musiques en Tonnerrois Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois