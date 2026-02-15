Musiques et danses traditionnelles dans l’univers de George Sand Plaimpied-Givaudins

Musiques et danses traditionnelles dans l’univers de George Sand

Musiques et danses traditionnelles dans l’univers de George Sand. Cette rencontre festive invite le public à redécouvrir les sonorités et les pas qui animaient le Berry au XIXᵉ siècle. À travers bourrées, rondes et airs populaires, c’est tout un patrimoine vivant qui renaît, cher au cœur de l’écrivaine. Un moment de partage et d’authenticité, où la culture populaire et l’héritage littéraire se répondent avec passion. 0 .

Résidence du Château Plaimpied-Givaudins 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 56 56 bibliothequedeplaimpied@orange.fr

#CD18 Traditional music and dance

