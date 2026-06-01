MUSIQUES POUR CORDES PINCÉES Le Caylar
MUSIQUES POUR CORDES PINCÉES Le Caylar dimanche 14 juin 2026.
Le Caylar
MUSIQUES POUR CORDES PINCÉES
Chapelle Notre Dame du Roc Castel Le Caylar Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Concert de musique par Ondrej Jaluvka, archiluth et cistre
Concert d’Ondrej Jaluvka.
Enseignant dans les classes de maître de luth, dirigeant un projet de heavy-metal et composant des chansons pour divers artistes de musique populaire.
Ondrej cherche toujours de nouveaux horizons musicaux.
Il présente un concert pour pour cordes pincées, archiluth et cistre. .
Chapelle Notre Dame du Roc Castel Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 6 65 59 75 24 medievalinstruments34@gmail.com
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English :
Music concert by Ondrej Jaluvka, archlute and cistrum
L’événement MUSIQUES POUR CORDES PINCÉES Le Caylar a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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