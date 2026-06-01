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MUSIQUES POUR CORDES PINCÉES Le Caylar

MUSIQUES POUR CORDES PINCÉES Le Caylar dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Chapelle Notre Dame du Roc Castel

Ville : 34520 Le Caylar

Département : Hérault

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Le Caylar

MUSIQUES POUR CORDES PINCÉES

Chapelle Notre Dame du Roc Castel Le Caylar Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Concert de musique par Ondrej Jaluvka, archiluth et cistre
Concert d’Ondrej Jaluvka.
Enseignant dans les classes de maître de luth, dirigeant un projet de heavy-metal et composant des chansons pour divers artistes de musique populaire.

Ondrej cherche toujours de nouveaux horizons musicaux.
Il présente un concert pour pour cordes pincées, archiluth et cistre.   .

Chapelle Notre Dame du Roc Castel Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 6 65 59 75 24  medievalinstruments34@gmail.com

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English :

Music concert by Ondrej Jaluvka, archlute and cistrum

L’événement MUSIQUES POUR CORDES PINCÉES Le Caylar a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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