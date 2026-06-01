MUSIQUES POUR CORDES PINCÉES Le Caylar dimanche 14 juin 2026.

Le Caylar

MUSIQUES POUR CORDES PINCÉES

Chapelle Notre Dame du Roc Castel Le Caylar Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concert de musique par Ondrej Jaluvka, archiluth et cistre

Concert d’Ondrej Jaluvka.

Enseignant dans les classes de maître de luth, dirigeant un projet de heavy-metal et composant des chansons pour divers artistes de musique populaire.

Ondrej cherche toujours de nouveaux horizons musicaux.

Il présente un concert pour pour cordes pincées, archiluth et cistre. .

Chapelle Notre Dame du Roc Castel Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 6 65 59 75 24 medievalinstruments34@gmail.com

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English :

Music concert by Ondrej Jaluvka, archlute and cistrum

L’événement MUSIQUES POUR CORDES PINCÉES Le Caylar a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC