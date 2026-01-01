Musiques Rive Gauche Mila GOSTINAJOVIC Casino Barrière Dinard
Musiques Rive Gauche Mila GOSTINAJOVIC
Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine
Début : 2026-01-18 17:30:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Echos de l’intime, Chopin, Brahms et Debussy
Jouer Chopin et Brahms et Debussy, c’est entrer dans des univers que tout semble opposer, mais qui relie une même quête d’expression sincère.
Programme
– Frédéric Chopin | 1810-1849 2 Nocturnes op.55 | 1842 -1844
-Claude Debussy | 1862-1918 Images, 1ère série | 1905. I.Reflets dans l’eau
II. Hommage à Rameau
III. Mouvement
– Johannes Brahms | 1833-18497 Extraits des 4 Ballades,op.10 | 1854
I.Ballade n°1 en ré mineur
II. Ballade n°2 en ré majeur
– Frédéric Chopin | 1810-1849 Extraits des 4 mazurkas op.24 | 1835-1836
I.Mazurka n°1 en sol mineur
II. Mazurka n°2 en do majeur
III. Mazurka n°3 en la bémol majeur
– Frédéric Chopin | 1810-1849 Ballade n°1 op.23 en sol mineur | 1835
Billetterie
– A Dinard Côte d’Emeraude Tourisme ou en ligne sur billetterie.dinardemeraudetourisme.com .
Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
