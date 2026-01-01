Musiques Rive Gauche Mila GOSTINAJOVIC Casino Barrière Dinard

Musiques Rive Gauche Mila GOSTINAJOVIC

Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

18 janvier 2026, 17h30

2026-01-18

Echos de l’intime, Chopin, Brahms et Debussy

Jouer Chopin et Brahms et Debussy, c’est entrer dans des univers que tout semble opposer, mais qui relie une même quête d’expression sincère.

Programme

– Frédéric Chopin | 1810-1849 2 Nocturnes op.55 | 1842 -1844

-Claude Debussy | 1862-1918 Images, 1ère série | 1905. I.Reflets dans l’eau

II. Hommage à Rameau

III. Mouvement

– Johannes Brahms | 1833-18497 Extraits des 4 Ballades,op.10 | 1854

I.Ballade n°1 en ré mineur

II. Ballade n°2 en ré majeur

– Frédéric Chopin | 1810-1849 Extraits des 4 mazurkas op.24 | 1835-1836

I.Mazurka n°1 en sol mineur

II. Mazurka n°2 en do majeur

III. Mazurka n°3 en la bémol majeur

– Frédéric Chopin | 1810-1849 Ballade n°1 op.23 en sol mineur | 1835

Billetterie

– A Dinard Côte d’Emeraude Tourisme ou en ligne sur billetterie.dinardemeraudetourisme.com .

