Mus’n Show en concert

Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

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Rue des Viantaises Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 86 52 10 contact@guinguette-lesjavanaises.com

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English :

L’événement Mus’n Show en concert Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-03-26 par Loches Touraine Châteaux de la Loire