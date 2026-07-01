Informations pratiques

Mutigny

Mutigny en fête

City Stade Mutigny Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Tout public

À partir de 15h, rendez-vous au city stade pour une après-midi festive avec des animations et des jeux pour les petits et les grands.

Sur place restauration et buvette, suivies d’une soirée dansante. Un défilé aux lampions est également prévu pour clôturer la journée dans une ambiance conviviale.

Important le feu d’artifice est annulé en raison d’un risque élevé d’incendie. .

City Stade Mutigny 51160 Marne Grand Est +33 3 26 52 31 37

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English : Mutigny en fête

L’événement Mutigny en fête Mutigny a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne