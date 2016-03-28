Mutuà et l’arbre enchanté Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Samedi 28 mars 2026, 16h00

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

A travers la narration, les illustrations et la musique jouée en « live », ce duo à succès met en scène les relations entre les différentes espèces et la manifestation de la vie sous toutes ses formes.

Le jeune indien Mutuà joue de la flûte tous les soirs pour un arbre fruitier magique. Ce dernier le remercie en lui donnant des fruits délicieux que Mutuà amène tous les matins à sa grand-mère souffrante. Mais l’arbre tombe malade. Mutuà entreprend alors un voyage dans la forêt, à la recherche de trois animaux savants qui lui apprendront la Suite Enchantée, seule musique capable de guérir l’arbre…

Âge 5+ | 35 min

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

par Tommaso Montagnani et Jean-Baptiste Berger culture Tinqueux