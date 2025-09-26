My Django Le Son de la Terre PARIS 05
My Django Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 2 avril 2026.
Entre improvisation et émotion, cette soirée promet d’être mémorable… et marquera pour Richard un retour aux sources de ses premières inspirations musicales !
Richard MANETTI : Guitare acoustique
Manuel SILVAIN : Guitare rythmique
Fabricio NICOLAS GARCIA : Contrebassiste
Richard Manetti vous invite à partager un trio qui vous transportera au cœur de l’effervescence des années 30, dans un hommage vibrant aux sonorités mythiques de Django Reinhardt et à sa guitare swing
Le jeudi 02 avril 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-02T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-03T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-02T20:00:00+02:00_2026-04-02T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05