My heart belongs to Oscar ! Le Petit Duc Aix-en-Provence

My heart belongs to Oscar !

Dimanche 7 juin 2026 à partir de 18h. Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

My Heart Belongs To Oscar! , c’est l’histoire d’un jeune pianiste qui se croyait hermétique au jazz jusqu’à ce que, presque par hasard, l’œuvre d’Oscar Peterson lui

révèle la fièvre du swing et les joies de la musique improvisée.

Sa vie s’en trouve bouleversée au point qu’il finisse par devenir lui-même jazzman. Alliant théâtre, swing et humour, ce spectacle se nourrit d’une passion pour l’un des plus grands

virtuoses du piano jazz à qui un trio de musiciens-comédiens rend hommage en mots et en musique. La magie du jazz est un secret qui doit se révéler.



C’est aussi un livre My Heart Belongs To Oscar! écrit à l’origine pour la scène se retrouve depuis avril 2019 en librairie. Il est publié par les éditions Le Dilettante.



Romain Villet piano et texte

Olivier Michel contrebasse

Antoine Couissinier batterie.



Biographie

Romain Villet est écrivain, pianiste de jazz, journaliste, enseignant et conférencier. Né le 4 janvier 1979, il devient aveugle à l’âge de quatre ans. Il apprend le braille et effectue toute sa

scolarité parmi les voyants dans des établissements publics. Titulaire d’une maîtrise de droit privé, il est également diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et du Centre de

Formation des Journalistes. En 2009 et 2010, il collabore à diverses émissions de France Culture et réalise deux documentaires de 52 minutes diffusés sur cette chaîne. Après avoir

étudié le piano classique jusqu’à seize ans, il découvre le jazz vers vingt ans et se passionne pour cette musique au point de s’y consacrer exclusivement pendant quelques années. Il se perfectionne notamment à la Bill Evans Piano Academy de Bernard Maury avant de se produire sur scène le plus souvent en tant que leader de son propre trio.



Programmation de la salle de concerts Le Petit Duc, avec le soutien de la Ville d’Aix-en-Provence et du CNM .

Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

My Heart Belongs To Oscar is the story of a young pianist who thought himself a jazz hermetic until, almost by chance, the work of Oscar Peterson revealed to him the feverish swing and joys of improvised music

the joys of improvised music.

L’événement My heart belongs to Oscar ! Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence