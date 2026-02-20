My stolen planet Festival Best of Doc Ciné Breiz Rostrenen

My stolen planet Festival Best of Doc

Ciné Breiz 2 Rue de Strasbourg Rostrenen Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Réalisé par Farahnaz Sharifi.

À sept ans, Farah réalise qu’elle vit sur deux planètes celle de l’Ayatollah et l’autre, cachée, où elle ose être elle-même. À l’achat d’une caméra, son monde croît, alimenté de danse, de joie. Elle y ajoute des enregistrements et des archives 8 mm abandonnées par les familles en exil afin de créer une histoire alternative de l’Iran.

Org. Ty Films .

