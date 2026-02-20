My stolen planet Festival Best of Doc Ciné Breiz Rostrenen
My stolen planet Festival Best of Doc Ciné Breiz Rostrenen samedi 14 mars 2026.
Ciné Breiz 2 Rue de Strasbourg Rostrenen Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-14 20:30:00
2026-03-14
Réalisé par Farahnaz Sharifi.
À sept ans, Farah réalise qu’elle vit sur deux planètes celle de l’Ayatollah et l’autre, cachée, où elle ose être elle-même. À l’achat d’une caméra, son monde croît, alimenté de danse, de joie. Elle y ajoute des enregistrements et des archives 8 mm abandonnées par les familles en exil afin de créer une histoire alternative de l’Iran.
Org. Ty Films .
