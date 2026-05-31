Myst’Air de Jazz, Locandino, Saint-Arnoult-en-Yvelines

Myst’Air de Jazz Samedi 27 juin, 20h00 Locandino Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T20:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Myst’Air De Jazz réunit la voix suave de Miss NJ et le jeu subtil et polyvalent de Mister Cyril à la guitare. Ces duettistes, qui jouent en parallèle dans le groupe Soul Friends, ont eu envie de s’exprimer dans d’autres registres et ont ainsi créé ce duo acoustique pour revisiter de manière originale les titres de Francis Cabrel, des Beatles, de Véronique Sanson, Bob Marley, Bill Withers, Serge Gainsbourg, Marylin Monroe, Stevie Wonder, Elton John et tant d’autres.

Locandino 2 Rue Charles de Gaulle, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 Yvelines Île-de-France

Myst’Air de Jazz