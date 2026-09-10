Mystère au Bétey Club de Voile S.N.A Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Mystère au Bétey

Club de Voile S.N.A 1 rue Louis Lamothe Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20

Mystère au Bétey avec Aurélie du club de voile S.N.A ! Un crime contre la nature a été commis.

Viens nous aider à résoudre cette enquête ! et découvre ce qu’il se trame au Bétey.

A partir de 7 ans !

Toute réservation enfant doit être accompagnée d’un adulte.

Aucun billet en vente sur place. uniquement sur réservation. .

Club de Voile S.N.A 1 rue Louis Lamothe Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English :

L’événement Mystère au Bétey Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains