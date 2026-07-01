Mystère au coeur de la forêt Saint-Pierre-Chérignat
jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Pierre-Chérignat
Informations pratiques
Saint-Pierre-Chérignat
Mystère au coeur de la forêt
Le Monteil Saint-Pierre-Chérignat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
Un terrible crime a été commis… Serez-vous capable de démêler le vrai du faux et de retrouver le coupable ? L’association Gabbro Forêt d’Épagne vous propose une enquête exclusive et immersive grandeur nature !
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En famille ou entre amis, glissez-vous dans la peau de détectives, explorez ce magnifique Site Natura 2000 et résolvez l’énigme cachée parmi les arbres.
Un grand jeu ludique qui mettra vos méninges et votre sens de l’observation à l’épreuve !
⏱️ Départs de l’enquête échelonnés entre 14h et 17h.
RDV au Parking de la Forêt d’Épagne
INFOS PRATIQUES
Parcours entièrement en forêt prévoyez de bonnes chaussures adaptées pour arpenter les sentiers, des bouteilles d’eau et tenues adaptées à la météo.
⚠️ SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT (les places sont limitées !) .
Le Monteil Saint-Pierre-Chérignat 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 66 40 24 gabbroforetepagne@gmail.com
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English : Mystère au coeur de la forêt
L’événement Mystère au coeur de la forêt Saint-Pierre-Chérignat a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Creuse Sud Ouest