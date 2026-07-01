Mystères et magie d’un château de conte de fées, Château de Landonvillers, Courcelles-Chaussy

Informations pratiques

Mystères et magie d’un château de conte de fées 19 et 20 septembre Château de Landonvillers Moselle

Adultes : 6 € – Enfants de 6 à 17 ans : 4 € – Moins de 6 ans : gratuit.

Paiement espèces ou chèque. Pour le SAMEDI SOIR, voir fiche événement !

Rendez-vous devant la grille 5 min avant l’horaire indiqué.

Important : très nombreuses marches d’escalier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Découvrez le plus mystérieux des châteaux de Lorraine !

Les propriétaires se feront une joie de vous dévoiler, avec passion, tous les secrets de leur étrange manoir.

Harry Potter et Louis II de Bavière en seraient-ils les parrains ?

Vous découvrirez également une collection unique d’art byzantin et d’icônes antiques.

Exceptionnel : admirez une rare réplique grandeur nature du mystique Linceul de Turin.

Mini-concert surprise.

Pour le samedi soir, voir la fiche événement spécifique ! Conditions différentes.

Château de Landonvillers 30 Allée des Tilleuls, 57530 Landonvillers Courcelles-Chaussy 57530 Landonvillers Moselle Grand Est 03 87 64 18 07 http://www.chateau-de-landonvillers.com https://www.youtube.com/watch?v=0ljPyuOwN-0 Sous le règne de l’empereur Guillaume II, l’ancienne demeure seigneuriale du XVIᵉ siècle fut entièrement réaménagée, au XIXᵉ siècle, dans l’esprit romantique des châteaux de légende. Une aile y fut ajoutée en 1903 par le célèbre architecte berlinois Bodo Ebhardt, reconstructeur du Haut-Kœnigsbourg. Ce véritable château de conte de fées est unique en France et offre, par sa silhouette si particulière, un dépaysement total à seulement 15 minutes de Metz. Le vaste parc, écrin de verdure entouré d’arbres centenaires, est à votre disposition durant la belle saison pour le repos, le retour sur soi et le contact avec la nature.

Ce monument historique privé, inscrit au titre des Monuments historiques, abrite également le premier musée français d’icônes antiques, du XVe au XXe siècle, ainsi qu’une galerie ouverte aux collectionneurs du monde entier. Les somptueuses salles accueillent régulièrement des conférences, des séminaires, des expositions, ainsi que des concerts de musique classique et du monde. Parking dans la propriété, en fonction des places disponibles.

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© Norbert Vogel