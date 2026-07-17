Visite nocturne aux chandelles et Récital de chanson française, Château de Landonvillers, Courcelles-Chaussy

Informations pratiques

Visite nocturne aux chandelles et Récital de chanson française Samedi 19 septembre, 20h30 Château de Landonvillers Moselle

Réservation obligatoire ! Tarif : 15€, moins de 18 ans = 10€ . Paiement sur place le soir, espèces ou chèque. La visite comporte de nombreuses marches d’escalier !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Explorez de nuit à la lueur des chandelles ce mystérieux château !

Et découvrez ensuite l’univers musical populaire d’avant-guerre.

Les grands salons vous impressionneront, les caves et la crypte vous feront peut-être frissonner, les collections d’art byzantin vous séduiront.

Un concert de chansons françaises du début du XXe siècle vous sera ensuite offert. Vincent Martiny, jeune chanteur nostalgique de talent, et Noélie Artus à l’accordéon, vous transporteront avec bravoure et humour dans la douceur d’un autre temps.

Château de Landonvillers 30 Allée des Tilleuls, 57530 Landonvillers Courcelles-Chaussy 57530 Landonvillers Moselle Grand Est 03 87 64 18 07 http://www.chateau-de-landonvillers.com https://www.youtube.com/watch?v=0ljPyuOwN-0 [{« type »: « email », « value »: « vogel.chateau@free.fr »}] Sous le règne de l’empereur allemand Guillaume II, au début du XXᵉ siècle, l’ancienne demeure seigneuriale du XVIᵉ siècle fut entièrement remaniée dans l’esprit romantique des châteaux de légende. Le célèbre architecte berlinois Bodo Ebhardt, reconstructeur du Haut-Kœnigsbourg en Alsace, y ajouta un spectaculaire donjon roman, ainsi qu’un beffroi de style Renaissance, culminant à près de 50 mètres. Ce véritable château de conte de fées, avec son air du wagnérien Neuschwanstein, est unique en France et offre, par sa silhouette si particulière, un dépaysement total à seulement 20 minutes de Metz. Le vaste parc, avec ses arbres centenaires rares, offre un merveilleux écrin de verdure hors du temps.

Ce monument privé, inscrit au titre des Monuments historiques, abrite également le premier musée français d’icônes byzantines antiques, du XVe au XXe siècle, ainsi qu’une galerie ouverte aux collectionneurs du monde entier. Les somptueuses salles peuvent accueillir des conférences, des séminaires, des expositions, ainsi que des concerts de musique classique et du monde. Parking dans la propriété, en fonction des places disponibles.

Explorez de nuit à la lueur des chandelles ce mystérieux château !

©NPR-Sandrine Klein – Norbert Vogel