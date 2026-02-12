Mystères Nocturnes Sainte-Marie-Kerque

Mystères Nocturnes

Parking Pont d’Hennuin Sainte-Marie-Kerque Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Sortie animée pat un guide-nature du CPIE Flandre-Maritime

Ce n’est pas parce qu’il fait nuit que tout le monde dort !

Venez profiter d’une soirée en notre compagnie pour découvrir la biodiversité nocturne (chauves-souris, hiboux, petits et grands animaux) .

Parking Pont d’Hennuin Sainte-Marie-Kerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 l.marichez@ccra.fr

