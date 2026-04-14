Mythos & La clé des dieux | Spectacle Jeune Public, Joséphine B, Nantes, Nantes

Mythos & La clé des dieux | Spectacle Jeune Public Samedi 18 avril, 16h00 Joséphine B, Nantes Loire-Atlantique

Réservations sur Thamani.fr, ou directement sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:45:00+02:00

Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:45:00+02:00

Prêts à rejoindre la Grimm Académie ? Eurêka Mythos, jeune professeur passionné de légendes antiques, raconte à ses élèves la quête de sa vie : retrouver la Clef des Dieux, un artefact légendaire enfermé dans un coffre magique, protégé par les énigmes redoutables des dieux de l’Olympe.

De temple en temple, le public est transporté dans un univers fantastique et somptueux : les colonnes majestueuses d’Athéna, les abysses de Poséidon, l’atelier volcanique d’Héphaïstos, le palais doré d’Héra… À chaque étape, les enfants sont mis à contribution pour résoudre des énigmes, relever des défis, chanter et danser aux côtés du comédien Romain Loubeyre, dont l’énergie et la complicité avec le jeune public font mouche à chaque représentation.

Bien plus qu’un simple spectacle, Mythos & la Clé des Dieux est un voyage initiatique qui valorise la sagesse, la persévérance, la curiosité et l’entraide — des valeurs que les enfants portent avec eux bien après le rideau tombé, à la Salle Joséphine B. de Nantes.

Éducatif, immersif, drôle et spectaculaire : une sortie en famille qui réveille les petits explorateurs. Dès 3 ans. ⚡

Joséphine B, Nantes 9 rue descartes, 44000 Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://thamani.fr/mythosdieux/ »}]

Eurêka Mythos a besoin de vous pour déjouer les énigmes des dieux grecs ! Une aventure mythologique immersive, drôle et éducative. Dès 3 ans. ️✨ spectacle jeune public conte intéractif

Thamani Production