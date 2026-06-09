N-Y-L Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière

Saint-Clément-de-Rivière

N-Y-L Jeudi Rosé

Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Une soirée d’août sous les oliviers au son de la musique live.

Les Jeudis Rosé continuent avec une soirée placée sous le signe du partage et de la détente. Truck de Food et Tounsia seront présents pour faire voyager les papilles, tandis que N-Y-L accompagnera la soirée avec une ambiance musicale estivale et conviviale. .

Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 6 25 11 63 45

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English :

An August evening under the olive trees with live music.

L’événement N-Y-L Jeudi Rosé Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup