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AGENDA · Oloron-Sainte-Marie

Nadau en concert Oloron-Sainte-Marie

samedi 17 octobre 2026 · Oloron-Sainte-Marie

Nadau en concert Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
64400 Oloron-Sainte-Marie
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Oloron-Sainte-Marie

Nadau en concert

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 22:30:00

Date(s) :
2026-10-17

A l’occasion de la Fête de la Saint-Grat, ne manque pas le retour de Nadau pour un concert exceptionnel. Lieu à définir, mais le concert aura lieu en intérieur.
Buvette et restauration sur place.   .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitesaintgrat@outlook.fr

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English : Nadau en concert

L’événement Nadau en concert Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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