Nadau en concert Oloron-Sainte-Marie
samedi 17 octobre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Nadau en concert
Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 22:30:00
Date(s) :
2026-10-17
A l’occasion de la Fête de la Saint-Grat, ne manque pas le retour de Nadau pour un concert exceptionnel. Lieu à définir, mais le concert aura lieu en intérieur.
Buvette et restauration sur place. .
Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitesaintgrat@outlook.fr
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English : Nadau en concert
L’événement Nadau en concert Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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