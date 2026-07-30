Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Nadau en concert

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17 22:30:00

Date(s) :

2026-10-17

A l’occasion de la Fête de la Saint-Grat, ne manque pas le retour de Nadau pour un concert exceptionnel. Lieu à définir, mais le concert aura lieu en intérieur.

Buvette et restauration sur place. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitesaintgrat@outlook.fr

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English : Nadau en concert

L’événement Nadau en concert Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Haut-Béarn