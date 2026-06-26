Quartiers d’été 2026 Stand up Manuel Salmero Espace de vie sociale Amphithéâtre Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Stand up Manuel Salmero Espace de vie sociale Amphithéâtre Oloron-Sainte-Marie mardi 4 août 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Stand up Manuel Salmero
Espace de vie sociale Amphithéâtre 6 bis Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Il s’appelle Manuel et son spectacle s’appelle Manuel de Survie. Jeu de mot, mais pas que… Manuel vous apprend comment survivre à des situations où l’on se retrouve tous. Ingénieur devenu intermittent, fan de psychologie magazine, dans le Manuel de Survie vous verrez comment des échecs peuvent devenir de grandes victoires. Alors si vous vous posez la question… Non, ce n’est pas un séminaire de développement personnel ! Son objectif dans ce spectacle créer un moment de partage et de convivialité avec le public et surtout dédramatiser votre vie.
Manuel est passé du statut de genre idéal à intermittent ??! C’est courageux . Est-il passé de Winner à Looser ?! .
Espace de vie sociale Amphithéâtre 6 bis Rue de Sègues Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr
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English : Quartiers d’été 2026 Stand up Manuel Salmero
L’événement Quartiers d’été 2026 Stand up Manuel Salmero Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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