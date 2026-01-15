Nadia Labrie rend hommage à Claude Bolling à la Salle Cortot Salle Cortot Paris

La musicienne canadienne Nadia Labrie signe un retour remarqué avec Flûte Passion – Hommage à Claude Bolling, un album disponible en coffret 3 CD et en version numérique chez ATMA Classique.

Ce projet revisite l’univers du compositeur français Claude Bolling, pionnier du dialogue entre jazz et musique classique.L’album met en avant une interprétation moderne et énergique des œuvres emblématiques de Bolling, portée par la virtuosité de la flûtiste.

Nadia Labrie présentera ce programme sur scène le 6 mars 2026 à la Salle Cortot (Paris), un rendez‑vous attendu pour les amateurs de musique classique et de jazz.

Le vendredi 06 mars 2026

de 20h00 à 23h00

payant

29 euros.

Tout public.

Salle Cortot 78, rue Cardinet 75017 Paris



