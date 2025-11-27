NADIA RICHARD – THEATRE A L’OUEST Caen

NADIA RICHARD Début : 2026-12-04 à 21:00. Tarif : – euros.

Toi aussi, t’en as marre de tomber sur des connards ? Tu es au bon endroit ! Dans son premier spectacle Pourquoi j’attire les connards ? , Nadia Richard dévoile son histoire avec humour et révèle ses précieux conseils pour reprendre confiance en soi et retrouver le contrôle sur sa vie amoureuse. Nadia Richard est comédienne et créatrice de contenus. Avec humour et une touche de féminisme, elle encourage l’empowerment, la confiance en soi et les relations saines. Plus de 350 000 personnes la suivent déjà sur les réseaux sociaux, séduites par la justesse de ses analyses et son authenticité. Durée : 60/70 min

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14