Naïssam Jalal Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Naïssam Jalal

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-03-06 20:30:00

Landscapes of Eternity

Flûtiste vertigineuse et compositrice prolifique, Naïssam Jalal explore le lien fondamental entre musique, nature et spiritualité au coeur de la musique classique indienne.

Fascinée par la musique indienne depuis des années, Naïssam Jalal, artiste franco-syrienne, décide en 2024 de partir voyager seule, pendant plusieurs mois, à la recherche de l’esprit de la musique Hindustani. Nourrie de rencontres et d’enseignements, elle a composé ce dernier album comme un répertoire intime et spirituel fondé sur les sensations et réflexions qui l’ont traversées durant ces voyages. Elle réunit sur scène cinq musicien·nes de tradition classique indienne au chant, aux tablas et à la tanpura ainsi que des musicien·nes de jazz au piano et à la batterie dans un mariage sonore envoûtant.

Son instrumentation unique relie avec justesse l’esthétique contemporaine et le langage de la musique classique indienne pour un voyage musical et contemplatif aux confins de l’Himalaya. Et on est embarqué·es, en suspension, dans des paysages sonores d’une infinie beauté !

