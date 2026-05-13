Namakis en Concert avec L’Ecole de Cirque de Bayeux Rue des marettes Bayeux

Bayeux

Namakis en Concert avec L’Ecole de Cirque de Bayeux

Rue des marettes Chapiteau Ecole du Cirque André Hébert Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Namakis est un groupe de Rock Fusion de Paris.

A l’occasion de leur concert, ils tourneront le clip de leur nouveau single ‘l’Acrobate’ dans lequel les élèves de l’Ecole de Cirque de Bayeux vont présenter des numéros aériens, d’équilibres et des acrobaties variés.

Bienvenue à tous·tes !

Ouverture à partir de 20h placement libre sous le chapiteau spectacle entièrement filmé

1ère partie Concert NAMAKIS

Entracte vente de boissons non alcoolisés et crêpes par l’école du cirque stand de merchandising par NAMAKIS (espèces ou chèques uniquement)

2ème partie numéro de cirque avec les confirmés de l’école du cirque de Bayeux et NAMAKIS

Ce jeune groupe parisien vous fera découvrir des propositions musicales originales, avec des sons rock et fusion batterie, guitare, basse, clavier, synthés, voix. Vous voyagerez dans leur univers poétique riche, sous ce chapiteau qui se prête si bien à cette magie du spectacle vivant. Cet évènement se passe à Bayeux, et ça tombe bien car c’est la terre d’enfance de la chanteuse.

Pour écouter NAMAKIS et les découvrir sur les réseaux

https://linktr.ee/namakistheband?utm_source=linktree_profile_share .

Rue des marettes Chapiteau Ecole du Cirque André Hébert Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 56 88 64 09 contact.booklees@gmail.com

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English : Namakis en Concert avec L’Ecole de Cirque de Bayeux

Namakis is a rock fusion band from Paris.

During their concert, they will be filming the video for their new single ‘l’Acrobate’, in which students from the Bayeux Circus School will be performing a variety of aerial, balancing and acrobatic acts.

Everyone is welcome!

L’événement Namakis en Concert avec L’Ecole de Cirque de Bayeux Bayeux a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Bayeux Intercom