Nancyphonies 2026 Quatuor Citadelle Place François Mitterrand Seichamps

Seichamps

Nancyphonies 2026 Quatuor Citadelle

Place François Mitterrand Centre socio-culturel Seichamps Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

Raphaël GARAC violon

Meiko NAKAHIRA violon

Paolo SCHENA alto

Pauline BOUDON violoncelle

Le quatuor Citadelle est un quatuor franco-japonais fondé en 2024.

Après avoir étudié au CNSMD de Paris dans les classes de François Salque et Jean Sulem, le quatuor Citadelle est admis à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en tant qu’artiste en résidence à partir de septembre 2026 dans la classe de Miguel Da Silva et Corina Belcea. Ils ont par ailleurs reçu les conseils des membres du quatuor Ebène, du quatuor Modigliani, du quatuor Belcea, du quatuor Strada, de Günter Pichler (quatuor Alban Berg, d’Eugene Drucker (quatuor Emerson), de Marc Coppey (quatuor Ysaÿe) et de Kim Kashkashian.

Joseph HAYDN

Quatuor à cordes en si bémol majeur op.76 n°4 Hob.III.78 Lever de soleil

– Allegro con spirito en si bémol majeur

– Adagio en mi bémol majeur

– Menuetto (allegro)

– Allegro ma non troppo

Felix MENDELSSOHN

Quatuor à cordes n°2 en la mineur op.13

– Adagio Allegro vivace

– Adagio non lento

– Intermezzo

– Presto Adagio non lento

Wolfgang Amadeus MOZART

Quatuor à cordes n°15 en ré mineur K 421

– Allegro moderato

– Andante

– Menuetto and Trio Allegretto

– Allegretto ma non troppo Più allegroTout public

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Place François Mitterrand Centre socio-culturel Seichamps 54280 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

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English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

Raphaël GARAC violin

Meiko NAKAHIRA violin

Paolo SCHENA viola

Pauline BOUDON cello

The Citadelle Quartet is a Franco-Japanese quartet founded in 2024.

After studying with François Salque and Jean Sulem at the CNSMD in Paris, the Citadelle Quartet was admitted to the Chapelle Musicale Reine Elisabeth as artist-in-residence from September 2026, in the class of Miguel Da Silva and Corina Belcea. They have also received advice from members of the Ebène Quartet, the Modigliani Quartet, the Belcea Quartet, the Strada Quartet, Günter Pichler (Alban Berg Quartet), Eugene Drucker (Emerson Quartet), Marc Coppey (Ysaÿe Quartet) and Kim Kashkashian.

Joseph HAYDN

String quartet in B-flat major op.76 no.4 Hob.III.78 Sunrise

– Allegro con spirito in B-flat major

– Adagio in E-flat major

– Menuetto (allegro)

– Allegro ma non troppo

Felix MENDELSSOHN

String Quartet No.2 in A minor, Op.13

– Adagio ? Allegro vivace

– Adagio non lento

– Intermezzo

– Presto ? Adagio non lento

Wolfgang Amadeus MOZART

String Quartet No. 15 in D minor K 421

– Allegro moderato

– Andante

– Menuetto and Trio ? Allegretto

– Allegretto ma non troppo ? Più allegro

L’événement Nancyphonies 2026 Quatuor Citadelle Seichamps a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY