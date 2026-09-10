Nantes Digital Week 2026, Nantes et communes de la métropole, Nantes

Informations pratiques

Nantes Digital Week 2026 17 – 27 septembre Nantes et communes de la métropole Loire-Atlantique

Selon événements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T10:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Pour sa 13e édition, Nantes Digital Week rassemble les acteurs du territoire et le grand public autour des enjeux du numérique. Pendant 10 jours, le festival déploie près d’une centaine d’événements dans la métropole nantaise. Conférences, ateliers, débats, expositions, visites, démonstrations et temps de rencontres invitent chacun à découvrir, comprendre et questionner les transformations qui façonnent notre quotidien. À travers une programmation riche et accessible, Nantes Digital Week éclaire les grandes thématiques qui traversent notre société.

Ouvert à toutes et tous, Nantes Digital Week fait de la métropole nantaise un laboratoire d’idées et d’initiatives où le numérique se partage, se débat et se construit collectivement.

Découvrez le programme de l’édition 2026

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Le grand rendez-vous numérique de la métropole nantaise.

Nantes Digital Week