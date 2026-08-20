Nantes Digital Week 2026 Nantes et communes de la métropole Nantes
mardi 22 septembre 2026 · Nantes et communes de la métropole · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 –
Gratuit : non Selon événements Tout public
Pour sa 13e édition, Nantes Digital Week rassemble les acteurs du territoire et le grand public autour des enjeux du numérique. Pendant 10 jours, le festival déploie près d’une centaine d’événements dans la métropole nantaise. Conférences, ateliers, débats, expositions, visites, démonstrations et temps de rencontres invitent chacun à découvrir, comprendre et questionner les transformations qui façonnent notre quotidien. À travers une programmation riche et accessible, Nantes Digital Week éclaire les grandes thématiques qui traversent notre société.Ouvert à toutes et tous, Nantes Digital Week fait de la métropole nantaise un laboratoire d’idées et d’initiatives où le numérique se partage, se débat et se construit collectivement.???? Découvrez le programme de l’édition 2026
Nantes et communes de la métropole Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Nantes et communes de la métropole et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Bottière l’été, Maison de quartier de la Bottière, Nantes 20 août 2026
- Point Information Nantes Solidaire, Médiathèque Luce Courville, Nantes 20 août 2026
- Mini fête foraine, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes 20 août 2026
- Salon de lecture, Square du Ranzay, Nantes 20 août 2026
- Les Apéro-Labo, Le Labo, Nantes 20 août 2026