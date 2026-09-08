Nantes Digital Week : TECH ALTERNATIVES NANTES, Cantine Numérique, Nantes

Informations pratiques

Nantes Digital Week : TECH ALTERNATIVES NANTES Vendredi 18 septembre, 09h30 Cantine Numérique Loire-Atlantique

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Tech Alternatives – Nantes — L’événement nantais des solutions souveraines. Le 18 septembre 2026, dans le cadre de la Nantes Digital Week, une journée entière est consacrée aux alternatives numériques aux grandes plateformes américaines.

Les solutions existent, elles sont souvent méconnues, et le tissu local en produit de qualité : l’objectif est de les rendre visibles et de permettre aux décideurs IT de passer de la sensibilisation à l’action concrète. Conférences et tables rondes rythmeront la journée autour des enjeux d’autonomie stratégique, aux côtés d’une quinzaine d’entreprises et acteurs du tissu tech local et régional.

Contacts organisateurs : carine.guillemet@clever-cloud.com

Cantine Numérique 40 rue de la Tour d’Auvergne, 44200 NANTES Nantes 44007 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 75 96 22 https://www.lacantine.co/ https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGTjxTpT5n8fAAAAYdaaw2Ql5PLtX68X-K9fYzDJT_7OBk0JKcBkOo23O_q5rnTRWvUzR2i0BaNSVn9JZ_zQaGfJA0aHBlmguGF2cBfZvURmEctndzvxPgCeZxlZzgxDMZHcPk=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Fla-cantine-numerique [{« link »: « mailto:carine.guillemet@clever-cloud.com »}] C’est à la fois un réseau d’entreprises du numérique et un espace de coworking. Pour aider toutes les communautés qui innovent à grandir.

L’événement nantais des solutions souveraines. Conférence / table ronde Numérique Plateformes américaines

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