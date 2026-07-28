Nasatyas Hutte de Renaissance Écuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt
dimanche 4 octobre 2026 · Écuries Les Sapins · Saint-Didier-la-Forêt
Informations pratiques
Saint-Didier-la-Forêt
Nasatyas Hutte de Renaissance
Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 13:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Une cérémonie ancestrale pour déposer l’ancien, renaître à soi-même et accueillir une nouvelle étape de vie. Un moment fort de transformation, aux Écuries Les Sapins.
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Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 07 31 95 francoisebossan2@gmail.com
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English :
An ancestral ceremony to let go of the past, rediscover oneself, and embrace a new chapter in life. A powerful moment of transformation at Les Sapins Stables.
L’événement Nasatyas Hutte de Renaissance Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Val de Sioule
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