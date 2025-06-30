NASH – LE BISTROT DE LA SCENE Dijon

NASH Début : 2026-03-06 à 20:30. Tarif : – euros.

SCENIZZ PRÉSENTE EN ACCORD AVEC LA TINY TEAM : NASHQui a dit qu’on ne pouvait pas avoir une crise d’ado passé 30 ans ?Avec beaucoup de sincérité et une énergie communicative, Nash nous livre son parcours, qui l’a amené à être sur scène aujourd’hui. De ses rêves à ses galères professionnelles et amoureuses, en passant par des anecdotes croustillantes, on aurait presque du mal à croire que tout lui soit réellement arrivé, et pourtant…Si vous avez envie de recharger les batteries en bonne humeur, venez découvrir ce rayon de soleil si proche de son public !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE BISTROT DE LA SCENE 203 RUE D’AUXONNE 21000 Dijon 21