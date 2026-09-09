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AGENDA · Troyes

Nash Troyes

vendredi 2 octobre 2026 · Troyes

Nash Troyes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
28 28 28 Tarif de base plein tarif

Troyes

Nash

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 28 – 28 – 28 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-02

Qui a dit qu’on ne pouvait pas avoir une crise d’ado passé 30 ans ?

Avec beaucoup de sincérité et avec une énergie communicative, Nash nous livre son parcours, qui l’a amené à être sur scène aujourd’hui. De ses rêves à ses galères professionnelles et amoureuses, en passant par des anecdotes croustillantes, on aurait presque du mal à croire que tout lui soit réellement arrivé, et pourtant…

Si vous avez envie de recharger les batteries en bonne humeur, venez découvrir ce rayon de soleil si proche de son public !   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Nash Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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