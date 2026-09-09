Informations pratiques

Troyes

Nash

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 28 – 28 – 28 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

Qui a dit qu’on ne pouvait pas avoir une crise d’ado passé 30 ans ?



Avec beaucoup de sincérité et avec une énergie communicative, Nash nous livre son parcours, qui l’a amené à être sur scène aujourd’hui. De ses rêves à ses galères professionnelles et amoureuses, en passant par des anecdotes croustillantes, on aurait presque du mal à croire que tout lui soit réellement arrivé, et pourtant…



Si vous avez envie de recharger les batteries en bonne humeur, venez découvrir ce rayon de soleil si proche de son public ! .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Nash Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne