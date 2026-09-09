Nash Troyes
vendredi 2 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Nash
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 28 – 28 – 28 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-02
Qui a dit qu’on ne pouvait pas avoir une crise d’ado passé 30 ans ?
Avec beaucoup de sincérité et avec une énergie communicative, Nash nous livre son parcours, qui l’a amené à être sur scène aujourd’hui. De ses rêves à ses galères professionnelles et amoureuses, en passant par des anecdotes croustillantes, on aurait presque du mal à croire que tout lui soit réellement arrivé, et pourtant…
Si vous avez envie de recharger les batteries en bonne humeur, venez découvrir ce rayon de soleil si proche de son public ! .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Nash Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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