NATASHA ST-PIER : Mon histoire d’amour c’est vous, Espace Philippe Noiret – Salle Paradiso, Les Clayes-sous-Bois

NATASHA ST-PIER : Mon histoire d’amour c’est vous Vendredi 27 mars, 20h30 Espace Philippe Noiret – Salle Paradiso Yvelines

Tarif A (Plein : 30€ / Réduit : 25€ / Abonné : 21€ / -12 ans : 5€)

Natasha St-Pier est de retour sur la scène pop avec un spectacle inédit « Mon histoire d’amour c‘est vous ». L’artiste canadienne, connue pour sa voix puissante et ses mélodies inoubliables, nous invite à un voyage musical à travers la chanson française.

A la demande de son public, Natasha St-Pier retrouve le chemin des salles de concert pour interpréter ses plus grands tubes et rendre hommage aux grands auteurs et compositeurs qui lui tiennent à cœur, de Souchon à Sanson en passant par Berger et Piaf !

Un moment de partage et d’émotions à ne pas manquer !

Espace Philippe Noiret – Salle Paradiso
Place Charles De Gaulle
78340 Les Clayes-Sous-Bois

L’espace Philippe Noiret en accord avec UP TEMPO et SOL PIER, présente chant spectacle